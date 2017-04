Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Die großartige Rundschau! (Woche 14/2017) Mit den AirPods bekommt die Apple Watch eine äußerst nützliche Aufgabe, nämlich die intelligente Steuerung durch eine einfache, übersichtliche App. Deswegen zeigen wir noch einmal, wie man die Musik-Wiedergabe mit der Apple Watch steuert. Das macht großen Spaß! Nächstes Thema: Es gibt wieder ein paar witzige Siri-Kuriositäten und neue Kommandos, die wir natürlich sofort ausprobieren. Ein weiteres Thema, dem wir uns etwas ausführlicher widmen, ist der angeblich iCloud-Hack. Apple bestreitet, dass es einen solchen Hack gab. Aber was würden wir tun, wenn es eines Tages wahr wäre? Gibt es einen Plan dafür? Am Ende der Sendung probieren wir, welche neuen Funktionen für 3D-Touch seit dem letzten iOS-Update hinzugekommen sind. (Spielzeit: 59 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig