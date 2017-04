Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Tipps und Tricks: Viele nützliche Details in macOS In macOS gibt es viele äußerst praktische Funktionen und Abkürzungen, die kaum bekannt sind, weil sie nicht über die grafische Oberfläche sichtbar sind. Es handelt sich um clevere Tastenkürzel. Mache davon sind reichlich obskur, aber es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, weil sie alltägliche Aufgaben beschleunigen oder überhaupt erst möglich machen. Wir zeigen in munterer Folge eine Reihe dieser Tricks. Natürlich soll man sich nicht alle davon merken, aber sicherlich sind für jeden Zuschauer ein paar dabei, bei denen es sich lohnt. Außerdem ist es unterhaltsam, damit herumzuspielen. Für viele dieser Kürzel gibt es außerdem Variationen, sodass jeder Zuschauer an seinem Mac auf Entdeckungsreise gehen kann. (Spielzeit: 45 Minuten.)

