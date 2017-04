Ticket Live-Aufzeichung

mit 0 Beiträgen RePlay: Letzte Live-Sendung fast ungeschnitten (26.04.2017) Die letzte Live-Sendung wird gerade geschnitten, aber hier gibt's vorab die ungeschnittene Fassung wie sie live ausgestrahlt wurde. Dies waren unsere Themen:



• iPhone 8 – Neue Gerüchte, neue Fotos, neue Funktionen!

• Apple Car – Was verraten die neuen Dokumente?

• Fotos digitalisieren – Wie bringt man alte Fotos ins digitale Zeitalter?



Natürlich sind auch die Vor- und Zwischenmoderationen enthalten. Die geschnittene Version erscheint meist nach ein oder zwei Tagen und ersetzt dann die ungeschnittene Version. Wer die ungeschnittene Version geladen hatte, kann die geschnittene Sendung kostenfrei laden. (Spielzeit: 197 Minuten.)

