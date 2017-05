Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen iPhone 8: Neue Gerüchte, neue Fotos, neue Funktionen! Immer mehr Fotos, Zeichnungen und Skizzen tauchen auf, die angeblich das kommende iPhone 8 zeigen sollen. Manches davon wirkt obskur, aber es bildet sich auch eine Art "roter Faden" heraus, den die meisten dieser Gerüchte gemeinsam haben. Es verdichtet sich langsam ein konkretes Bild. Natürlich muss man trotzdem skeptisch bleiben und darf nicht alles für bare Münze nehmen. Manche der kürzlich aufgetauchten Dokumente zeigen eine geheimnisvolle Aussparung in der Rückseite des Geräts. Wozu könnte sie dienen? Wie wird TouchID realisiert, wenn die gesamte Front (angeblich) vom Display eingenommen wird? Wo bleibt die Front-Kamera? Gerd Ohlweiler zeigt die neuesten Bilder und Zeichnungen, und gemeinsam versuchen wir, deren Bedeutung herauszufinden. (Spielzeit: 56 Minuten.)

