jetzt buchen Apple Car: Was verraten die neuen Dokumente? Apple hat in Kalifornien offiziell eine Lizenz beantragt, um selbstfahrende Autos auf öffentlichen Straßen testen zu dürfen. Das bedeutet, dass Apple zweifelsfrei an autonomen Fahrzeugen forscht, und dass diese Forschungen so weit gediehen sind, dass konkrete Alltags-Bedingungen gemeistert werden können. Wir schauen uns an, was die neuen Dokumente über Apples Projekt verraten. Speziell interessiert uns, wie Apple im Vergleich zu anderen Firmen abschneidet, die ebenfalls an selbstfahrenden Autos entwickeln. Ist Apple führend oder hintendran? Dazu betrachten wir einige interessante Videos, die den Stand der Forschung gut illustrieren. Das gibt uns auch ein Gespür dafür, wie lange es noch dauern könnte, bis die ersten komplett autonomen Autos auf unseren Straßen auftauchen werden. (Spielzeit: 38 Minuten.)

