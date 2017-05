Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Wie Apple den Mac irrtümlich aufs Abstellgleis schob Hat Apple den Mac bereits aufs Altenteil geschoben? Hat Apple angenommen, dass der Mac schon bald von zukünftigen iOS-Geräten abgelöst wird? Um diese These zu untersuchen, haben wir Daten über alle Mac-Modelle der letzten 16 Jahre ausgewertet. Diese Daten zeigen, wie sich Apples Interesse am Mac im Laufe der Zeit verändert hat. Wir versuchen, eine Erklärung dafür zu finden: Was war Apples Plan? Was war das Ziel? Außerdem legen wir dar, dass sich Apple bei diesen Prognosen geirrt hat, sodass eine Kurskorrektur notwendig war. Diese Kurskorrektur sehen wir momentan bei Apples Produktlinie, in Interviews und Ankündigungen. Die Sendung bietet eine Reihe interessanter Grafiken, Animationen und Daten. (Spielzeit: 45 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig