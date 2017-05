Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Smart Speaker: Gerüchte über Apples Siri-Gerät Amazon ist derzeit in aller Munde mit ihren Alexa-Produkten: Das sind kleine Lautsprecher, die zusätzlich zur Musik-Wiedergabe einfache Aufgaben erledigen oder Informationen aufsagen können. Google hat ebenfalls entsprechende Produkte präsentiert. Wo bleibt Apple? Bisher hat Apple gesagt, dass Siri auf dem iPhone praktischer wäre als ein stationärer Lautsprecher. Aber es gibt mittlerweile Gerüchte, dass auch Apple an solchen Produkten entwickeln würde. Wir fassen in diesem Beitrag zusammen, welche Gerüchte es konkret gibt. Anschließend debattieren wir darüber, ob uns solche Lautsprecher sinnvoll erscheinen, und wie man sie gestalten müsste, damit sie möglichst nützlich wären. Natürlich gehen die Meinungen hier weit auseinander. Ist es wirklich nützlich oder schon morgen auf dem Sperrmüll? (Spielzeit: 45 Minuten.)

