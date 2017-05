Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen iCloud: Sind Apples Dienste besser als ihr Ruf? Immer wieder hört man, dass Apples Internet-Dienste nicht so gut wären wie die der Konkurrenz. In vielen Fällen lässt sich das auch belegen. Aber Apple hat in den letzten Jahren daran gearbeitet, den Rückstand aufzuholen. Mittlerweile gibt es viele Funktionen, die sogar echte Glanzlichter darstellen. Die Zuverlässigkeit hat sich verbessert und die zugehörigen Apps sind mittlerweile erwachsen geworden. Trotzdem gibt es auch einige rätselhafte Lücken, die merkwürdig unterentwickelt oder gar verwaist wirken. Wir picken uns daher ein paar besonders beliebte oder interessante Dienste heraus und untersuchen, was sie zu bieten haben. Bei jedem Dienst entscheiden die Zuschauer per Voting, wie sie dessen Qualität einschätzen. (Spielzeit: 45 Minuten.)

