jetzt buchen Gegenrede! Apple hat den Mac keinesfalls aufs Abstellgleis geschoben Letzte Woche gab's einen (sehenswerten) Beitrag über Apples Engagement für den Mac, komplett mit Zahlen, Daten und Statistiken. Im heutigen Beitrag prüfen wir die gegenteilige Position: Kann man Argumente dafür finden, dass der Mac stets an vorderster Front mitspielte, auch wenn die Zahl der Upgrades zurückging? Welche großen Innovationen gab es in den letzten Jahren, die den Mac einzigartig machten? Tatsächlich findet man hier eine ganze Menge an technisch aufwändigen Neuheiten, in die Apple sehr viel Fleiß gesteckt hat. Wir zeigen an einer Reihe von Beispielen, wo diese Innovationen zu finden sind, und dass es Apple gelungen ist, die Konkurrenz in den meisten Fällen auf Abstand zu halten. Gemeinsam mit dem Beitrag von letzter Woche entsteht ein komplettes Bild. (Spielzeit: 46 Minuten.)

