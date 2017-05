Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Rundschau! 2/4 (Woche 19/2017) Im zweiten Teil der Rundschau diskutieren wir die Frage, ob es nicht etwas töricht ist, Medien bei Apple zu kaufen. Also Musik, Bücher und Filme. Ist das nicht eine Falle, die umso fester zuschnappt, je mehr wir darin investieren, obwohl es die Produkte auch von unabhängigen Anbietern geben würde? Wir fragen die Zuschauer, in welchem Maße bei Apple eingekauft wird, und warum. Zweites Thema: Dell hat ein 8k-Display vorgestellt, mit einer atemberaubenden Pixelanzahl. Wir betrachten die Webseite von Dell, aber nur um uns ein Gefühl dafür zu geben, was wir in Zukunft von Apple erwarten können. Wird es den zukünftigen Mac Pro womöglich mit so einem riesigen Display geben? Ist es irgendwann ein Standard, der für uns alltäglich geworden ist? (Spielzeit: 40 Minuten.)

