jetzt buchen Die großartige Rundschau! 3/4 (Woche 19/2017) Der dritte Teil der Rundschau wäre um ein Haar entgleist, als wir nur zum Spaß ein paar Floskeln zum Eurovision Song Contest zum Besten gaben, der am Tag zuvor stattgefunden hatte (Deutschland erreichte den vorletzten Platz). Gerd beichtete seine bizarren Trinkgewohnheiten und Jörn saute das Studio-Sofa mit billigen Pralinen ein. Das eigentliche Thema war die kommende WWDC, und auch das ist ein gut eingespieltes Ritual, welches wir einerseits mit Spaß und Popcorn, andererseits aber mit heiligem Ernst verfolgen. Nicht nur die Ergebnisse einer Keynote sind von Interesse, sondern auch die Bühnen-Performance der Darsteller. Ein Teil dieses Rituals ist, dass man vorab überlegt, was man überhaupt erwartet. Genau das tun wir in dieser (und der nächsten) Rundschau-Folge! (Spielzeit: 43 Minuten.)

