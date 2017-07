Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Keynote-Stammtisch WWDC 2017 (2/3: HomePod) Dass Apples HomePod mehr ist also nur ein kleiner Lautsprecher beweist die enorme Anzahl an Kommentaren, die während unserer Live-Sendung dazu eintrudelten. Die meisten Zuschauer sind prinzipiell interessiert. Aber hat Apple auch das richtige Konzept und den richtigen Preis gefunden? Wie vergleicht es sich mit den Angeboten von Amazon und Google? Was genau soll am HomePod so besonders sein und wie rechtfertigt sich der Preis? Während der WWDC durfte kein Journalist das Gerät auch nur anfassen. Es scheint also noch weit von der Serienreife entfernt zu sein, und das wiederum lässt darauf schließen, dass es ein komplexes Produkt ist und nicht einfach nur eine Plastikbox mit einem Lautsprecher. Das macht die Sache umso spannender. (Spielzeit: 56 Minuten.)

