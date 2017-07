Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Keynote-Stammtisch WWDC 2017 (3/3: Augmented Reality und mehr) Zwei große Themenblöcke gab es in diesem Teil unseres Keynote-Stammtisches: Zuerst (und vor allem) widmen wir uns Apples neuem Vorstoß bei der Künstlichen Intelligenz, und hier vor allem der Augmented Reality (AR). Damit ist gemeint, Computergrafik mit realen Bildern zu mischen. Wozu soll das gut sein? Wir entwerfen ein paar Szenarien und Anwendungen, mit denen man zukünftige Anwendungen gut illustrieren kann. Nicht umsonst gilt Augmented Reality als eine der wichtigsten Zukunftstechnologien. Wir betrachten kurz, welche neuen Werkzeuge die Entwickler von Apple bekommen, um atemberaubende neue Apps zu erfinden. Als zweites Thema behandeln wir jene Themen, von denen man auf der WWDC wenig oder gar nichts gehört hat. Etwas Nörgeln muss schließlich sein. (Spielzeit: 42 Minuten.)

