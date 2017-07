Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen macOS Sierra: Wie gut war es im Rückblick? Der Nachfolger steht bereits in den Startlöchern. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um macOS Sierra in einer Rückschau zu bewerten. Welche neuen Funktionen wurden damit eingeführt? Welche davon haben sich bewährt? Welche sind rasch in Vergessenheit geraten? Welche haben überhaupt nie funktioniert? macOS Sierra war stark beeinflusst von iOS. Siri gelangte auf den Desktop. Eine Reihe von Continuity-Funktionen sollten das Zusammenspiel mit iPhones und iPads geschmeidiger machen. Die Zwischenablage wurde zwischen allen Geräten ausgetauscht. Die meisten Dateien konnten auf Wunsch automatisch auf Apples iCloud-Servern gespeichert werden, wodurch erstmals ein gemeinsamer Zugriff durch macOS und iOS möglich wurde. Das war eine Menge an Neuheiten. Wie bewerten es die Zuschauer im Rückblick? (Spielzeit: 39 Minuten.)

