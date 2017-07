Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Sommer! Zubehör, Apps und Empfehlungen für den perfekten Urlaub Wenn's in den Urlaub geht, dann fahren die Kinder nicht ohne das gelbe Quietsche-Entchen, und der Papa fährt nicht ohne sein iPhone. Oder sein neues iPad! Oder seine neue Apple Watch. Wir wollen Spaß haben mit all dem lustigen Krempel, den wir im Winter gekauft haben, damit der Sommer richtig gut wird. Wir zeigen in diesem Beitrag, dass es noch besser wird, wenn man noch mehr Krempel kauft. Und ab einer gewissen Menge benötigt man für diesen Krempel ausgefeilte Taschen, Zusatzakkus und Kabel, damit alles funktioniert. Die Auswahl ist groß, und nicht alles passt zusammen. Deswegen braucht man zusätzlich noch Mac-TV, weil wir Klarheit in die Frage bringen, welches Zubehör empfehlenswert ist. Es ist eben alles nicht so einfach. Aber es macht viel Spaß! (Spielzeit: 46 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig