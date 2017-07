Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Apples Smart Keyboard für iPad Pro: Live-Test im Studio Ist das Smart Keyboard den Preis wert? Ist es eine gute Tastatur? Das sind die zwei Fragen, die wir in unserem Live-Test beantworten wollten. Wir zeigen ausführlich, wie sich das Smart Keyboard in der Praxis schlägt. Wir beschreiben das Tipp-Gefühl der Tastatur und testen, wie schnell und akkurat man damit tippen kann. Ist die Textil-Oberfläche besser oder schlechter als das herkömmliche Plastik? Vor allem aber zeigen wir, wir praxistauglich die Kombination aus Cover und Tastatur ist. Denn beide Funktionen ergeben sich durch eine spezielle Faltung, die auf den ersten Blick verwirrend erscheint. Wie schnell und bequem kann man also aus dem Cover eine Tastatur zaubern? Wie stabil steht das iPad damit hochkant, um Videos anzusehen? Dies ist ein ausführlicher Test, für alle, die es ganz genau wissen wollen. (Spielzeit: 35 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig