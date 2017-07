Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Augmented Reality: Die ersten Demos sind da! Während viele große Firmen (darunter Facebook und Samsung) auf Virtual Reality setzen, glaubt Tim Cook eher an den großen Erfolg von Augmented Reality, also dem Mischen von realen und virtuellen Bildern. Die unerwartete Vorstellung dieser Funktionen in iOS 11 ging wie ein Paukenschlag durch die Industrie. Denn Apple hat nicht etwa eigene Anwendungen vorgestellt, sondern stattdessen eine Entwicklungsplattform für die vielen App-Entwickler veröffentlicht. Es könnte also bald eine riesige Fülle an solchen Anwendungen geben. Im Moment basteln die Entwickler an den ersten Demos, um die neue Technik auszuprobieren. Das sind hochinteressante und spannende Einblicke in die nächste digitale Revolution. Wir zeigen die besten und aussagekräftigsten Videos und diskutieren, was man daraus lernen kann. (Spielzeit: 49 Minuten.)

