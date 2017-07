Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Sommer-Rundschau XXL! (1/5) Mit einer fünfteiligen Rundschau geht's dieses Jahr ab in den Sommer! Als erstes Thema diskutieren wir mit den Zuschauen die Frage, welche Geräte man mit in den Urlaub nehmen sollte: Mac oder iPad? (Auf das iPhone wird ohnehin niemand verzichten.) Die Argumente sind interessant, und am Ende fällt die Entscheidung per Voting. Das zweite Thema befasst sich mit dem technischen Fortschritt: Welche Technologie sollte jemand vor allem nachholen, der nach fünf Jahren aufgetaut wird? Was hätte er verpasst? Mit derlei Fragen festigen wir unseren Ruf als seriöses Technologie-Magazin. Immerhin bietet es eine Möglichkeit, sich über den rasanten Wandel unseres Lebens klar zu werden. Die Zuschauer können ihre eigenen Ideen beisteuern. (Spielzeit: 17 Minuten.)

