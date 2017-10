Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Die großartige Sommer-Rundschau XXL! (4/5) Sollte man es wagen, die Beta-Version von iOS 11 zu installieren, damit man im Urlaub etwas damit herumspielen kann? Das ist eines von zwei Themen dieser Rundschau. Wir fragen jene Zuschauer um ihre Einschätzung, die das System bereits auf ihren eigenen Geräten verwenden. Dabei zeigt sich übrigens ein sehr deutlicher Unterschied zwischen iPad und iPhone. Wer also gerade seine Koffer packt, sollte sich zuvor diesen Beitrag ansehen. Zweites Thema: Künstliche Intelligenz und »Machine Learning«. Wir beantworten die Frage, warum uns dieses Thema überhaupt interessieren sollte. Was haben wir konkret davon? Ändert sich deswegen die Welt? Jörn erläutert, warum es eine Revolution ist und wo wir die ersten Ergebnisse bereits betrachten können. (Spielzeit: 35 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig