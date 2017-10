Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Sommer-Rundschau XXL! (5/5) Es gibt die seltsamsten Mythen rund um Apple. Beispielsweise waren manche Leute überzeugt davon, der iPod würde erraten, welche Musik man als nächstes hören wollte, wenn man den Modus für »zufällige Wiedergabe« einschaltet. In Wahrheit ist ein iPod jedoch so intelligent wie ein Pfund Salz. Ein anderer Mythos besagt, dass es nützlich ist, Apps auf dem iPhone nach Gebrauch »abzuschießen«. Zusammen mit den Zuschauern sammeln wir ein paar dieser Mythen und untersuchen, ob sie wahr sind oder nicht. Danach fliegen wir gedanklich in das geheimnisvolle Reich der Mitte, nämlich nach China. Dort scheint man sich innerhalb weniger Jahre vom Bargeld zu verabschieden. In den Großstädten zahlt man per App. Was soll man davon halten? (Spielzeit: 41 Minuten.)

