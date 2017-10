Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen iPhone 8: Was wissen wir, was nicht? (1/2) Wir zeigen die neuesten Gerüchte, Bilder und Fakten zum kommenden iPhone 8 und ordnen diese ein. Was weiß man sicher, und warum? Was ist bislang nur Spekulation, jedoch vermutlich zutreffend? Was ist Unsinn? Dazu untersuchen wir alle Leaks, Bilder und Gerüchte, die in den letzten Wochen (und seit unserer letzten Sendung zum Thema) hinzugekommen sind. Das ist eine ganze Menge, und es wird immer interessanter. Das iPhone 8 nimmt langsam eine sehr konkrete Gestalt an. Wir debattieren, wie sich diese Neuheiten in der Praxis auswirken könnten und versuchen abzuwägen, ob diese den voraussichtlich hohen Preis wert sein könnten. Außerdem gibt's wie immer viele Votings und Zuschauer-Kommentare aus der Live-Sendung. (Spielzeit: 38 Minuten.)

