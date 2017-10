Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Apple Watch: Durchbruch mit LTE? Was bringt die nächste Apple Watch? Was sagt die Gerüchteküche, und wie glaubwürdig ist das? Angeblich soll zur nächsten Keynote die neue Apple Watch angekündigt werden. Erstaunlich ist dabei, dass bisher noch keine Bauteile aufgetaucht sind, wie es sonst üblich ist, wenn der Herbst naht. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Produktion der SmartWatch noch nicht begonnen hat. Neues Informationen zufolge soll es Apple gelungen sein, LTE-Mobilfunk direkt in das winzige Prozessor-Modul zu integrieren. Das wäre technisch höchst erstaunlich, da diese Bauteile bislang recht groß sind und viel Strom verbrauchen. Ist Apple etwa ein Durchbruch gelungen? Aber was ändert sich dadurch für den Anwender? Was wird dadurch besser? Wir debattieren die Gerüchte und den aktuellen Stand der Apple Watch. (Spielzeit: 51 Minuten.)

