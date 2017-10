Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Keynote-Nachlese: iPhone X und Apple Watch 3 Wir diskutieren das soeben angekündigte iPhone X und (in aller Kürze) die Apple Watch 3. Zusammen mit den Zuschauern entdecken wir die Neuheiten auf Apples Webseiten und betrachten Bilder aus der Keynote. Auf Details werden wir in unseren Sendungen am kommenden Freitag und Sonntag eingehen, hier ging es uns um die ersten frischen Eindrücke direkt nach der Keynote. Ist das iPhone X wirklich das Über-Phone, oder einfach der nächste Schritt? Was ist der Unterschied zu den 8er-Modellen, die ja ebenfalls erneuert wurden? Ist das Design so spektakulär, wie es die Gerüchteküche in den letzten Monaten versprach? Rechtfertigt sich der Preis? Wie gut kommt Face ID bei unseren Zuschauern an und wie funktioniert es? (Spielzeit: 154 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig