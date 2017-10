Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Keynote-Stammtisch: Apple Watch 3 Ist die Apple Watch 3 so gut, wie alle hoffen? Wir tragen die neuen Informationen aus der Keynote zusammen und schätzen ab, welche bisherigen Probleme gelöst wurden und welche neuen Anwendungen möglich werden. Dabei ist vor allem der LTE-Mobilfunk interessant. Apple gibt auf seiner Webseite viele Beispiele für neue Freiheiten. Handelt es sich hierbei um Marketing-Geklingel oder um echte Vorteile, die den Anschaffungspreis rechtfertigen? Was kostet die LTE-Version überhaupt und was bezahlt man bei den Mobilfunk-Providern? Befragen unsere Zuschauer nach ihren Einschätzungen und wollen natürlich wissen, wer sich die neue Apple Watch kaufen wird. (Unser Test-Exemplar ist natürlich schon bestellt.) (Spielzeit: 48 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig