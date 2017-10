Keynote-Stammtisch: iPhone 8

Was ist neu und bemerkenswert am iPhone 8? In unserem Keynote-Stammtisch sammeln wir Neuheiten, Fundstücke und Kuriositäten rund um Apples jüngste Ankündigung. Dabei widmen wir uns u.a. dem Design und stellen unseren Live-Zuschauern die Frage, wie gelungen sie das Design finden: Ist es zu nah am Altbekannten oder ist es eine attraktive Auffrischung? Worin bestehen die Unterschiede zum iPhone 6/7? Bei der Technik legen wir den Schwerpunkt auf die verbesserten Kameras und die zugehörige Software: Wir schauen uns einige Demos auf Apples Webseite an und erläutern, warum diese Fotos einen großen Fortschritt darstellen. Am Ende kommen wir um die Frage nicht herum, ob die hohen Preise für das iPhone 8 gerechtfertigt sind. (Spielzeit: 48 Minuten.)