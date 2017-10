Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Keynote-Stammtisch: Apple TV 4k Wir erläutern die technischen Neuheiten des Apple TV 4k und wem sie nutzen. Außerdem vergleichen wir die Angebote von Google und Amazon. Die spannende Frage beim neuen Apple TV ist, wer von den neuen Funktionen profitieren kann: Braucht man zwingend einen Fernseher mit 4k-Auflösung? Was ist mit der neuen HDR-Funktion? Benötigt man dafür besondere Modelle? Interessant ist ein Vergleich mit der Konkurrenz: Warum sind die Angebote von Google und Amazon so deutlich günstiger? Was bietet Apple mehr? Wir befragen unsere Zuschauer, was sie von den nochmals erhöhten Preis halten: Ist das zu viel oder noch im Rahmen dessen, was man eben für Home-Entertainment bezahlt? Aufschlussreich sind dabei auch die Kosten für die 4k-Filme. (Spielzeit: 41 Minuten.)

