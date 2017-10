Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Face ID: Wie funktioniert es und wie bedient man es? Wie genau funktioniert Face ID beim neuen iPhone X? Wie wird es technisch realisiert? Wie bedient man es als Anwender? Was ändert sich, wenn man bisher mit Touch ID zufrieden war? In unserem Keynote-Stammtisch fassen wir zusammen, was man vor dem Verkaufsstart des iPhone X bereits sicher sagen kann. Wir erläutern, wie genau die vielen Sensoren zusammenarbeiten, um eine schnelle und sichere Erkennung von Gesichtern zu gewährleisten. Die Grenzfälle, bei denen es nicht mehr funktioniert, sind ebenfalls aufschlussreich. Vor allem jedoch ist der technische Aufwand faszinierend. So etwas gab es bisher noch nirgends in einem Smartphone, und als Technik-Fan gibt es da eine Menge zu bestaunen. (Spielzeit: 46 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig