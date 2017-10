Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen iOS 11: Tolle Fundstücke und Details Die kleinen Tricks und Kniffe von iOS 11 stehen im Mittelpunkt dieses Beitrags. Apple zeigt auf den Keynotes immer nur die großen, spektakulären Funktionen von iOS, aber es sind oft die kleinen Details, die besonders nützlich oder lustig sind. Meist sind diese Funktionen hinter obskuren Menüs oder Gesten versteckt, die man nie entdeckt. Deswegen zeigen wir eine Reihe toller Fundstücke für unterschiedlichste Zwecke. Eine ganz besonders tolle Funktion hängt mit QR-Codes zusammen. Das sind die rechteckigen Strich-Codes, die man häufig auf Plakaten sieht. Wenn die Kamera einen solchen Code erkennt, kann man damit eine Webseite öffnen, eine Nachricht versenden, und vieles mehr. Das beste ist: Man kann eigene Codes erzeugen und damit herumspielen! Natürlich haben wir noch viele weitere Tricks in der Sendung. (Spielzeit: 45 Minuten.)

