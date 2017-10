Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Rundschau! (Woche 38/2017) Manchmal entgleisen bestens geplante Sendungen im Chaos, und dies ist eine davon. Ursprünglich sollten wir Zitate aus den Testberichten der vergangenen Wochen untersuchen, um zu sehen, ob Lob und Kritik berechtigt sind und wie unsere Zuschauer dazu stehen. Also eine Art interaktive Presseschau. Aber als es zu watchOS 4 kam, kam es zum Eklat! Seine Erfahrungen damit waren teilweise gut, aber insgesamt unterirdisch für ein Produkt, welches seit Jahren den Eindruck einer öffentlichen Baustelle hinterlässt. Jörn gibt ein paar Beispiele dafür. Als dabei aber auch Siri zur Sprache kam, gab es kein Halten mehr. Denn Siri, speziell das neue Siri-Watch-Face, setzte der Kontroverse den finalen Todesstoß. Wir konnten die Sendung dann nur noch als digitalen Trümmerhaufen beenden. (Spielzeit: 52 Minuten.)

