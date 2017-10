Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen iOS 11: Per Anhalter durch das neue System (1: Notizen) In iOS 11 gibt es so viele tolle Details zu entdecken, dass wir daraus eine kleine Serie gemacht haben. Dabei zeigen wir zwar durchaus die großen Neuheiten, nutzen dieser aber nur als roten Faden, um zu den zahlreichen Details zu gelangen, die vermutlich nicht jeder kennt. Den Anfang macht die Notes-App. Mancher Zuschauer wird sich denken, dass dies eine langweilige App ist. Aber das Gegenteil ist der Fall, denn Apple hat zahlreiche Highlights eingebaut, beispielsweise das Freihand-Zeichnen (mit und ohne Stift), den Dokumenten-Scanner oder clevere Abkürzungen zum Teilen von Bildern und Tabellen. Die einzelnen Teile unserer Serie erscheinen in loser Folge. Derzeit haben wir ca. 840 Folgen geplant. (Spielzeit: 34 Minuten.)

