Test: MacBook Pro 15" (3/3)

Im dritten Teil unseres Tests zeigen wir ausführlich die neue Touch Bar. Zuerst vermitteln wir einen Eindruck, wie die Touch Bar technisch funktioniert, d.h. wie fein sie aufgelöst das OLED-Display ist. Wir demonstrieren zahlreiche Programme, sodass man einen umfassenden Eindruck erhält, was man als Anwender konkret erwarten kann. Manche Funktionen sind spektakulär. Interessant sind auch die Möglichkeiten zur Konfiguration, sodass man genau jene Buttons bekommt, die man am besten gebrauchen kann. Sehr beeindruckend ist der Login per TouchID, also per Fingerabdruck. Wir untersuchen, wie gut und wie schnell das funktioniert. Am Ende unseres großartigen Testberichts steht natürlich ein Voting der Zuschauer, wie sie das Gerät insgesamt bewerten. Direkt zum Film »