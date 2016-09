Heute Live-Sendung ab 19:00 Uhr! (18.09.2016) Login ab 18:45 Uhr

Heute gibt's wieder eine neue Live-Sendung! Dies sind voraussichtlich unsere Themen:



- iPhone 7 – Neue Tests, neue Eindrücke, neue Details. Zwar sind unsere Testgeräte bislang nicht eingetroffen, dennoch gibt es jede Menge interessanter Fakten und Meinungen, die seit dem Verkaufsstart ans Tageslicht gelangten. Außerdem interessieren uns die Berichte jener Zuschauer, die bereits ein iPhone 7 geliefert bekommen haben.



- iOS 10 – Wie gut ist die finale Version? Wir untersuchen, was seit den Beta-Versionen neu hingekommen ist und welche Bugs noch immer drin sind.



- iOS 10 – Tolle Fundstücke und versteckte Funktionen. (Tim Cook sagt ganz langsam und mit atemloser Stimme: "This is the biggest release ever.")



- iWork – Endlich wieder ein Update! iWork macht endlich wieder richtig Spaß, vor allem auf dem Mac und iPads. Wir werden die neuen Funktionen ausprobieren, und testen, ob alles so gut funktioniert, wie Apple es verspricht. Dieses Thema werden wir verschieben, wenn die anderen drei Themen zu viel Zeit in Anspruch nehmen sollten.



Dazu als Zwischenthema: Gerd zeigt Urlaubsfotos und wir faseln darüber, wie gut sich die Apple-Geräte im Urlaub schlagen.



Die Sendung wird ungefähr bis 22 Uhr dauern. (Wer's glaubt...)



Im Studio: Gerd Ohlweiler und Jörn Dyck. Bildregie: Stefan Bienewald.



Technische Voraussetzungen: Wir senden in zwei Bandbreiten: 3 Mbit/s und 700 kBit/s. Die Streams funktionieren auf allen herkömmlichen Geräten (Mac, Windows, iOS, Android). Safari funktioniert ohne Flash. Alle anderen Browser benötigen das Flash-Plugin.