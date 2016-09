Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen iOS 10 Public Beta (Zugabe: Was bietet 3D Touch?) In einer kleinen Zugabe unserer Sendung über iOS 10 zeigen wir jene Funktionen, die nur mit 3D Touch möglich sind. Weil das sehr umfangreich ist, beschränken wir uns auf jene Aktionen, die direkt mit dem Home Screen zusammenhängen. Anders ausgedrückt: Welche Funktionen bekommt man, wenn man auf die App-Icons drückt? Dort gibt es nämlich zahlreiche clevere Abkürzungen, um schneller ans Ziel zu kommen. Gerade in iOS 10 hat Apple sehr viel getan, um 3D Touch noch attraktiver zu machen. Das Ziel unserer Sendung ist es, den Zuschauern ein Gespür dafür zu geben, ob sich der Aufpreis für ein Gerät lohnt, welches 3D Touch beherrscht. Ist es wirklich nützlich? Was gewinnt man hinzu? (Spielzeit: 31 Minuten.)

