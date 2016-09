Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen iPad gegen MacBook: Das mörderische Duell Man hört oft, dass man mit dem iPad nicht arbeiten könne, und dass mit einem Mac alles schneller und einfacher ginge. Stimmt das? In einem schonungslosen Experiment decken wir die Wahrheit auf. Seite an Seite (und gegen die Stoppuhr) versuchen Jörn und Gerd, alltägliche Aufgaben zu erledigen. Wer wird gewinnen? Wo liegt der Mac vorne, und wo das iPad? Wie groß sind die Unterschiede? Bei den Aufgaben handelt es sich um Office-Arbeiten wie etwa der Import einer CSV-Datei in Numbers oder Exel, um daraus eine Chart-Grafik zu erzeugen und diese an einen Kollegen zu versenden. Oder wir erzeugen eine Email mit Anhängen unterschiedlichen Dateityps. Wir schneiden kurze Video-Clips, recherchieren bei Google, organisieren Musik, erstellen eine Präsentation und einiges mehr. (Spielzeit: 40 Minuten.)

