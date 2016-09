Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Rundschau! (Woche 29/2016) In dieser munteren Rundschau geht es um all das, was unsere Zuschauer vorwiegend interessiert: Pornos und Autos. (Sehr witzig.) Wir empören uns über schockierende Szenen, die sich angeblich bei einem Festival in Fernost abgespielt haben sollen, bei denen es um erotische Bewegtbilder unter Zuhilfenahme von VR-Brillen ging. Danach unterhalten wir uns über Elektroautos und intelligente Assistenten, wie sie heute schon in vielen Autos verwendet werden. Ein besonders kurioses Thema ist ein kleines Mini-Fahrzeug, welches selbständig irgendwelche Gegenstände ausliefern kann. Quasi eine Drohne, nur eben auf Rädern. Ist das nützlich oder überflüssig? Man könnte damit seine Einkäufe liefern lassen. Ein Video zeigt, wie diese Zukunft aussehen würde. (Spielzeit: 60 Minuten.)

