jetzt buchen Tolle Apps für den Urlaub! (Update 2016) Es ist beinahe schon eine Tradition, dass wir im Sommer eine Reihe empfehlenswerter Apps für den Urlaub vorstellen. Man kann damit Geld sparen oder die Freude steigern. Diesmal haben wir wieder eine gute Auswahl, die sich meist der Organisation des Urlaubs widmen. Beispielsweise durch Stadtpläne, die ohne Internet funktionieren. Das hatten wir zwar schon gezeigt, aber diesmal gibt es viel bessere Apps, die auch mehr Sehenswürdigkeiten empfehlen, quasi eine Art eingebauter Stadtführer. Eine andere App zeigt Ausflüge, Aktivitäten und Events, die man direkt buchen kann. Eine weitere App richtet sich an Urlauber, die in letzter Minute ein Hotel benötigen. Da gibt es verblüffende Schnäppchen, die in den üblichen Suchmaschinen nicht auftauchen. Dies und einiges mehr gibt's in Gerds großartiger App-Sendung! (Spielzeit: 51 Minuten.)

