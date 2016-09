Keynote-Nachlese: iPhone 7

Ein ideenloser und langweiliger Aufguss wurde erwartet, aber ein Feuerwerk an Verbesserungen und Neuheiten ist es geworden: Das iPhone 7 ist ganz anders, als die Gerüchteküche weismachen wollte, obwohl die meisten Vorhersagen tatsächlich eintrafen. Dennoch strahlt das iPhone 7 mit einer frischen Optik und modernen Technologien. Die Audio-Buchse ist weg, aber dafür ist es nun wasserdicht (für Spritzwasser), hält länger durch und hat eine erstaunliche Kamera -- auch im kleinen Modell. In diesem Beitrag sichten wir die ersten Informationen auf Apples Webseite und tragen zusammen, was wir während der Keynote mitgeschrieben hatten. Das ist eine Menge! Außerdem gibt's wie immer viele Votings und Zuschauer-Kommentare (Spielzeit: 100 Minuten.)