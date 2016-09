Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Keynote-Stammtisch: AirPods und die fehlende Audio-Buchse Apple weiß natürlich, dass der Wegfall der Audio-Buchse beim iPhone höchst umstritten ist. Phil Schiller sagt, es käme eben darauf an, dass man es gut erklärt und den Weg ebnet. Wie also ebnet Apple den Weg? Erstens, indem sowohl Kopfhörer mit Lightning-Anschluss beiliegen, als auch ein Klinken-Adapter. Zweitens (und viel interessanter) bietet Apple ein Upgrade auf drahtlose Kopfhörer, nämlich die AirPods. Allerdings ist der Aufpreis beträchtlich. Was ist davon zu halten? Was genau bieten die AirPods, und was ist wirklich besser als die herkömmlichen Kabel-Kopfhörer? Was spricht dafür, was dagegen? Maik Glandien und Gerd Ohlweiler beraten, wie sie zu dieser Entwicklung stehen sollen. Natürlich gibt's jede Menge Kommentare der Zuschauer. (Spielzeit: 35 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig