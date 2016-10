Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen macOS Sierra: Die finale Version (2. Teil) Mit macOS Sierra muss Apple beweisen, dass die eigene Software eine ausgezeichnete Qualität hat. Denn zahlreiche Kritiker hatten Apple mit der Ansicht konfrontiert, die Software sei mittlerweile unzuverlässig und voller Bugs. Wir fragen uns also, ob die finale Version von macOS Sierra unseren Ansprüchen genügt. Wir bewerten, wie nützlich die neuen Funktionen sind, aber auch, ob sie fehlerfrei funktionieren, In der Beta-Version gab es logischerweise noch jede Menge Baustellen, und wir prüfen nach, was daraus geworden ist. Einem zweiteiligen Beitrag zeigen wir die großen Highlights, aber auch zahlreiche Kleinigkeiten, die uns beim Testen aufgefallen sind. Anhand von Votings erfahren wir, wie gut macOS Sierra bei den Zuschauern ankommt. (Spielzeit: 52 Minuten.)

