jetzt buchen iOS 10: Tolle Fundstücke und versteckte Funktionen! Die großen, hysterischen Funktionen von iOS 10 kennt mittlerweile jeder. Aber oft sind es die kleinen Details, die besonders praktisch sind. Vielleicht ist ein neuer Schalter in den Systemeinstellungen, den man schon immer vermisst hatte. Oder es ist eine Geste, die man alleine nie entdeckt hatte. Kaum jemand weiß, dass man das iPhone auch als Lupe benutzen kann, um damit im Supermarkt das Kleingedruckte auf den Verpackungen zu lesen. Dafür gibt es eine neue Funktion, die sehr clever ist. In der Maps-App gibt es eine neue Geste, mit der man rote Ampeln auf grün stellen kann. (Ok, das war gelogen.) Aber wenn hier alle feinen Tricks stünden, die Gerd Ohlweiler mühsam zusammengeklaubt hat, würde ja niemand mehr die Sendung ansehen. (Spielzeit: 29 Minuten.)

