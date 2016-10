Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen iWork: Tolles Update mit neuen Funktionen! Das neueste Update für iWork widmet sich vor allem einer besseren Zusammenarbeit. Dokumente können nun gleichzeitig von mehreren Anwendern bearbeitet werden, und jeder Nutzer sieht die Aktionen der anderen Teilnehmer in Echtzeit (mehr oder weniger). Auf diese Weise können weit entfernte Personen gemeinsam an Präsentationen, Hausaufgaben, Plakaten oder Einladungen arbeiten. Das funktioniert sogar im Browser, sodass Personen mitmachen können, die keinen Mac und kein iOS-Gerät besitzen. Keynote führt eine Funktion ein, mit der man Präsentationen direkt auf den Geräten der Zuschauer anzeigen lassen kann, sei es im Klassenzimmer oder bei einem Internet-Event. Wie gut funktioniert das alles? Wir probieren es live aus und beraten über das Ergebnis. (Spielzeit: 33 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig