jetzt buchen #madebygoogle: Was gab's Neues bei diesem Google-Dingens? Google hat ein eigenes Smartphone vorgestellt, mit dem der Wettbewerb zum iPhone noch intensiver werden soll. Zwar ließ Google auch in den vergangenen Jahren diverse Smartphones nach eigenen Vorstellungen von wechselnden Herstellern produzieren, aber diesmal gibt es auch sehr wichtige Software-Funktionen mit dazu, die in sonst keiner Android-Version enthalten sind. Es ist also eine "dritte Option" neben den sonstigen Android-Smartphones und dem iPhone. Die Highlights bestehen in einem "intelligenten Assistenten" (also einer Siri-Variante) und einer Kamera, die angeblich noch besser sein soll als die vom iPhone 7. Zudem ist der Cloud-Speicher für Fotos und Videos unbegrenzt und gratis. Wir diskutieren, was von den ersten Infos zu halten ist, und ob Apple eine Schippe drauflegen muss. (Spielzeit: 49 Minuten.)

