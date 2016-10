Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Stirbt der Mac Pro? Was wäre wenn...? Der Mac Pro wurde seit dem Erscheinen vor 3 Jahren noch nie verändert. Selbst Komponenten, die man leicht tauschen könnte, wurden nicht aktualisiert, etwa Grafikkarten. Das ist besonders rätselhaft bei einem Produkt, welches durch schiere Leistung seinen Kauf rechtfertigen soll. Auch wurde die tolle Idee mit den zwei Grafikkarten kaum noch irgendwo im Betriebssystem oder den Applikationen berücksichtigt. Das ganze Projekt ist stehen geblieben. Warum ist das so? Diese Fragen wollen wir spekulativ beantworten. Es könnte sein, dass die allgemeine Entwicklung der Computertechnik dazu führt, dass Geräte wie der Mac Pro nicht mehr benötigt werden, so haarsträubend das auch klingen mag. Zusammen mit den Zuschauern legen wir die Argumente für (und gegen) diese These dar und beraten, was das für uns bedeutet. (Spielzeit: 28 Minuten.)

