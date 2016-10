Trailer Sehen Sie eine

1.1 Mbit/s Hello again! Keynote-Nachlese zum MacBook Pro Wenige Minuten nach der Keynote traf sich die Mac-Gemeinde wie gewohnt bei unserer Live-Sendung, um die Neuigkeiten zu sichten und eine erste Bewertung vorzunehmen. Man darf wohl sagen, dass die Keynote äußerst kontrovers aufgenommen wurde. Die Keynote empfanden viele Zuschauer als enttäuschend. Und die neuen MacBook Pro sind zwar feine Geräte, aber die Preise sind happig. Wir versuchen in der Sendung, ein erstes Stimmungsbild einzufangen. Was bieten die neuen Geräte? Was gibt es für Konfigurationen? Ist es ein großer Wurf oder nur Modellpflege im Detail. Wie gelungen und wie nützlich ist die neue OLED-Leiste? Gemeinsam mit den Zuschauern gingen wir auf eine erste Erkundung und debattierten, was wir dabei fanden. (Spielzeit: 104 Minuten.)