Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Keynote-Stammtisch: Empörung über Apples MacBook Pro! Wann hat es je einen solchen Aufruhr nach einer Keynote gegeben? Man erinnert sich höchstens an das iPhone 4 und das "AntennaGate", aber diesmal sind es gerade die langjährigen Apple-Fans, die sich beschweren. Sie beschweren sich nicht nur über bestimmte Eigenschaften der MacBook Pro, sondern sie fühlen sich grundsätzlich von Apple nicht mehr beachtet und berücksichtigt. Was ist da dran? Sind die Vorwürfe berechtigt? Stimmt es, dass Apple die Preise radikal erhöht hat? Wir untersuchen in dieser Sendung, was genau die MacBook Pro früher gekostet haben, und versuchen, die Differenzen zu erklären. Wir gehen Schritt für Schritt durch die einzelnen Beschwerden und beraten zusammen mit den Zuschauern, was man davon halten soll. (Spielzeit: 64 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig