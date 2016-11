Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen MacBook Pro: Ein erster Blick auf die neue Technik (2) Im zweiten Teil unserer kleinen Serie betrachten wir die verbauten Komponenten im Inneren des Geräts. Da die Geräte noch nicht lieferbar sind, verwenden wir dazu viele Bilder, Webseiten und Videos. Wir erläutern, was der neue P3-Farbraum überhaupt bedeutet und warum er besser ist. Sehr interessant sind die neuen Lüfter, die aufgrund einer cleveren Konstruktion effektiver und gleichzeitig leider geworden sind. In einem Video betrachten wir das Innenleben des kleinen 13"-Modells. Dabei ist vor allem das SSD-Drive spektakulär. Ausführlich sprechen wir über die neuen Anschlüsse. Deren Technik ist spektakulär und ein riesiger Durchbruch für Apple und die Anwender. Leider wurden sie von vielen Anwendern sehr kritisch aufgenommen. Wir nehmen diese Debatte auf und wägen mit den Zuschauern die Vor- und Nachteile ab. (Spielzeit: 47 Minuten.)

