Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Oh mein Gott! Ich habe das neue MacBook Pro bestellt! Aber warum nur? Drei Dinge gibt's in diesem Beitrag. Erstens erfragen wir von jenen, die sich für den Kauf eines neuen MacBook Pro entschieden haben, welche Gründe für sie ausschlaggebend waren. Man ist ja hin und her gerissen, ob man kaufen oder lieber abwarten sollte. Zweitens diskutieren wir eine Reihe von Argumenten, die seit unserer letzten Sendung neu durchs Web schwappten. Drittens schauen wir uns an, welche Computer von diversen Magazinen als Alternative für Apples MacBooks empfohlen werden. Welche Computer sind das? Sind sie wirklich besser? Sind sie billiger? Wie gehen diese Hersteller mit dem Umstieg auf USB-C um? Das ist ein sehr interessanter Vergleich, den man sich anschauen sollte. (Spielzeit: 51 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig