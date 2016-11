Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Touch Bar: Die ersten Programme im Simulator Noch sind die neuen MacBook Pro mit Touch Bar nicht lieferbar, aber es gibt bereits einen Simulator, der zeigt, wie die Touch Bar in den verschiedenen Programmen aussehen wird. Genau das zeigen wir in der Sendung. Wir gehen durch die verschiedenen Programme (sofern sie bereits dafür angepasst sind) und untersuchen, welche Funktionen die Touch Bar anbietet. Die Touch Bar ändert sich aber nicht nur für unterschiedliche Applikationen, sondern auch für bestimmte Funktionen innerhalb der gleichen Applikation: Die Fotos-App zeigt beispielsweise andere Buttons, wenn man durch die Fotos blättert, und wieder andere, wenn man ein Foto editiert. Es ist sehr interessant. Der Beitrag gibt einen guten Eindruck, was in Zukunft auf uns zukommt. (Spielzeit: 43 Minuten.)

