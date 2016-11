Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Form über Funktion: Geht Johny Ive zu weit? Johny Ive hat offensichtlich mehr Einfluss auf Apples Geräte als irgendjemand sonst. Zweifellos ist Johny Ive ganz entscheidend für Apples Erfolg verantwortlich. Aber es mehren sich auch Stimmen, dass er dabei teilweise zu weit geht. Ein Beispiel dafür wäre die Gestaltung von iOS 7, dessen minimales Design einigen Anwendern übertrieben erschien. Hat hier die Optik über die Funktion gesiegt? Wie nützlich ist es, wenn Buttons nur noch aus einem Strich bestehen? Wie sinnvoll ist es, wenn die Geräte immer noch dünner werden müssen, obwohl vielleicht ein größerer Akku mehr Beifall bekäme? Wir wägen die verschiedenen Argumente anhand von konkreten Beispielen ab. Ist Apple hier auf dem Holzweg, oder bekommt es die Zustimmung unserer Zuschauer? (Spielzeit: 36 Minuten.)

