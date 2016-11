Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen TV: Was genau verspricht Apples neue App? Mit der neuen TV-App zeigt Apple endlich, wie sie sich das Fernsehen der Zukunft vorstellen. Die Erwartungen sind hoch, denn Eddie Cue weist in jedem Interview darauf hin, wie mies das herkömmliche Fernsehen sei. Was also ist so anders an Apples TV-App? Die Inhalte können es offenbar nicht sein. Wir zeigen anhand von interessanten Ausschnitten aus der letzten Keynote, was genau die App bietet. Wir geben einen Eindruck, wie man damit umgeht, und wie man das Faulenzen auf dem Sofa in Zukunft organisieren soll, wenn es nach Apples Vorstellungen geht. Ist es besser als das, was wir von Netflix und Youtube kennen? Wird es auch in Europa funktionieren? Wir diskutieren, wie gut uns Apples Ideen gefallen und warum es mehr Spaß machen könnte als bisher. (Spielzeit: 46 Minuten.)

